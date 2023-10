Allarme rosso in casa Napoli nel reparto difensivo anche in vista della Fiorentina: il punto

Stasera la Fiorentina si troverà di fronte il Cagliari per la settima giornata di Serie A, ma prima della sosta i viola affronteranno anche il Napoli prima di un'altra sosta per le nazionali. Così come la squadra di Italiano sarà impegnata contro il Ferencvaros in Europa, i partenopei giocheranno in Champions contro il Real Madrid.

Le condizioni della difesa azzurra, però, non sono delle migliori anche in vista della Fiorentina. Out infatti Rrahmani, che oggi ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo, Gollini, che ha svolto lavoro personalizzato in palestra, e Juan Jesus, che ha svolto terapie e palestra. A disposizione, attualmente di centrali ci sono solo Ostigaard e Natan.