Allegri: "Continueremo a competere per il quarto posto anche con la Fiorentina"

La Juventus è reduce da un pareggio in casa dell'Atalanta per 0-0. L'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, vede la sua squadra in corsa per un piazzamento Champions ma con una concorrenza piuttosto agguerrita.

“Continueremo a competere per il quarto posto con Atalanta, Lazio, Roma e Fiorentina” ha detto lo stesso Allegri a la Domenica Sportiva. Un concetto questo, peraltro, che il tecnico della Juve aveva già espresso qualche giorno fa.