Italiano batte Allegri e il suo trasformismo è da record: sintomi di rosa buona ma non eccellente

Con la formazione iniziale di Frosinone, Vincenzo Italiano ha stabilito un nuovo record: mai un undici uguale a quello precedente per 113 gare di fila. Questo è il record segnalato da La Gazzetta dello Sport che dà l'appellativo di ‘trasformista’ al tecnico della Fiorentina, il quale ha battuto anche il precedente primato di Allegri, fermo a 112. Un trend piuttosto inevitabile visti i tanti impegni tra campionato e coppe ma anche sintomo di assenza di un vero e proprio zoccolo duro, così come di una rosa sì buona ma non eccellente, dove di imprescindibili ce ne sono davvero pochissimi.