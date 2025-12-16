A Radio Sportiva ha parlato il giornalista Sandro Sabatini, che si è espresso con grande perplessità riguardo alla situazione della Fiorentina.

‘Un anno fa la Fiorentina era prima’

“Non mi spiego la situazione della Fiorentina, sento tanti discorsi in libertà. La paura, il pubblico, il modulo, la preparazione, la società, ecc ecc ecc. Con 9 giocatori su 11 di oggi la Fiorentina un anno fa era prima. C’erano Ferrari, Goretti, Commisso era in America e lo stadio era in costruzione”.

‘I calciatori ce la mettono tutta’

“Si è un po’ screpolato lo spogliatoio? Forse sì, ma in una squadra ultima in classifica non è significativo se qualcuno è un po’ più nervoso di altri. In campo i giocatori ce la mettono tutta, ma non fanno più ciò che sono capaci di fare. Gudmundsson contro il Verona al 90’ a 10 metri dalla porta anzichè tirare cerca l’assist… ma dai…”.

‘L’allenatore deve essere psicologo’

“Dare addosso a Vanoli ora è come sparare sulla Croce Rossa. Non lo discuto sul piano tecnico o tattico, cambiare per disperazione, ok, peggio di così non può andare. Certe frasi che ha detto però non le ho trovate corrette sul piano psicologico, altre volte ha parlato in maniera ‘giornalistica’. Ai calciatori viola servono parole che tranquillizzino. L’allenatore deve essere uno psicologo nel parlare alla squadra, è evidente che la Fiorentina, ora in ritiro, spero si stia facendo supportare da professionisti adeguati”.