Tuttosport: Pioli e la Fiorentina prigionieri del malcontento

Un articolo sulla Fiorentina pubblicato stamani da Tuttosport.

Pagina 21

Il pezzo in questione è titolato: “Pioli e la Fiorentina prigionieri del malcontento”. Occhiello: “Falsa partenza tre partite di campionato: due pareggi, una sconfitta e troppi mugugni”. Catenaccio con alcune dichiarazioni di Pioli: “Kean non sarà mai un problema, però mi auguro che si sblocchi presto”.

“Mondo viola capovolto”

L'articolo inizia così: “Per molti la Fiorentina e il suo allenatore sono già sotto processo, per qualcuno sono stati sbagliati certi acquisti, per altri non deve giocare Tizio bensì Sempronio mentre Caio va cambiato di ruolo. Tre partite di campionato e il mondo viola appare già capovolto”.