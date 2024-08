Corriere dello Sport-Stadio: Di tutto pur di venire alla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Tess: ”Solo Viola". Sommario: “Tensione tra il club di Rocco e i manager per le commissioni: Tessmann non rinuncia a Firenze Cresce l'attesa per Gudmundsson”.

Pagina 28

Apertura dedicata a: “Tessmann fa di tutto per Firenze”. Sottotitolo: “Le commissioni alte chieste dai suoi manager hanno demolito la trattativa: lui chiede di abbassarle perché vuole la maglia viola”. In taglio basso: “De Gea in pole, altrimenti Turati E un vice che arrivi dalle giovanili”.

Pagina 29

Ancora mercato: “Gudmundsson fastidiosa frenata”. Sottotitolo: “Il Genoa cede Retegui all’Atalanta e allunga i tempi per definire l’intesa con i viola. Che restano fiduciosi”. E infine: “E Nzola se ne va al Lens”.