VIDEO - Rivedi l'ultima puntata di "Hangover Viola", la trasmissione di Fiorentinanews.com

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Hangover Viola - trasmissione di Fiorentinanews.com in diretta su YouTube, Facebook e Instagram - appuntamento settimanale in cui si cerca di analizzare i temi d'attualità di casa viola. Durante la trasmissione abbiamo analizzato quale sarà il futuro di Paolo Vanoli, e le possibilità di una possibile conferma, del lavoro che attende Paratici e in generale di quella che potrebbe essere la nuova Fiorentina. Hanno partecipato alcuni dei nostri redattori e due graditi ospiti, il direttore di Labaro Viola e Passione Fiorentina Flavio Ognissanti e la vicepresidentessa dell'Ussi Toscana Sara Meini. Ha condotto Giulio Dispensieri.

Rivedi la puntata sul nostro canale YouTube

Per chi ci segue in diretta c'è la possibilità di interagire con redattori e ospiti attraverso i commenti, che manderemo in onda e ai quali risponderemo. Se invece vi siete persi la puntata, potete rivederla sul nostro canale YouTube cliccando qui sotto!