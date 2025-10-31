Spalletti si presenta alla Juventus: "Qui bisogna vincere, poi il resto. Voglio rientrare nel giro Scudetto"

La Juventus ha scelto il suo nuovo allenatore. I bianconeri sono stati i primi in questa Serie A a cambiare tecnico, scegliendo di esonerare Igor Tudor. Tra le opzioni c'era anche l'ex Fiorentina Raffaele Palladino, ma alla fine il candidato scelto è Luciano Spalletti.

Spalletti arriva alla Juventus

Il toscano si è presentato in conferenza stampa: “Non ho avuto nessuna difficoltà ad accettare un contratto di otto mesi, al posto della Juventus avrei fatto lo stesso. Come ho già detto ai giocatori, spero di poter rientrare nel giro di lotta per lo Scudetto. Le ambizioni devono essere al massimo in questo club, mancano ancora ventinove partite e io, in trent'anni di carriera, ne ho viste di tutti i colori”.

“Si va in campo per vincere, poi il resto”

Il giochismo non funziona alla Juventus? “Si va in campo per vincere, poi si cercherà anche di proporre uno spettacolo bello da vedere. Da avversario ho sempre percepito la bellezza e la tecnologia di questo stadio, anche in campo si proverà di fare qualcosa di diverso. Intanto bisogna vincere, poi si parla di altro”.