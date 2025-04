La formazione titolare della Fiorentina Femminile: De La Fuente crede ancora alla Champions League e contro il Milan sceglie l'undici tipo

Questo pomeriggio comincia il girone di ritorno della Poule Scudetto di Serie A Femminile. La Fiorentina di Sebastian De La Fuente alle ore 15 sarà impegnata a Milano contro il Milan. A quattro partite dalla fine del campionato, con ancora 6 punti da recuperare sulla Roma per il terzo posto, le ragazze gigliate sono determinate a giocarsi le proprie carte fino infondo per provare a conquistare l'ultimo posto disponibile per accedere alla prossima edizione della Champions League.

De La Fuente crede ancora alla Champions Leauge e per questo sceglie la formazione tipo

Il tecnico spagnolo ci crede ancora e non vuole mollare di un centimetro, per farlo ha scelto di schierare l'undici titolare tipo che in passato è stato capace di fare molte imprese. Queste le scelte ufficiali di De La Fuente:

Fiorentina (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Georgieva, Ballisager, Snerle; Severini, Pastrenge, Catena, Boquete, Janogy; Bonfantini. All.: De La Fuente.