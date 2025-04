La formazione titolare della Fiorentina Primavera: Galloppa rispolvera il centrocampo a tre. Ievoli torna titolare

Alle ore 15 la Primavera della Fiorentina torna in campo al Viola park per provare a tornare a vincere: questo pomeriggio i viola ospitano l'Udinese fanalino di coda. I ragazzi di Daniele Galloppa infatti è ormai da un mese e messo che non trova i tre punti: nelle ultime 6 partite ha raccolto ben 5 sconfitte ed un solo pareggio, l'ultima vittoria risale alla trasferta del 19 febbraio contro l'Atalanta.

Galloppa prova a sorprendere l'Udinese con un ritorno al passato

E pochi minuti fa il tecnico gigliato ha reso noto l'undici titolare che scenderà in campo dal primo minuto, e c'è già una novità: dopo tanto tempo Galloppa decide di schierare nuovamente il centrocampo a tre. E nei tre in mediana spicca il ritorno di Ievoli, out nell'ultima sfida di campionato per scelta tecnica.

Questa la formazione titolare che affronta l'Udinese:

Fiorentina (4-3-3): Leonardelli; Trapani, Kouadio, Elia, Scuderi; Keita, Harder, Ievoli; Bertolini, Braschi, Rubino. All.: Galloppa