Un turbillon di terzini per la prossima partita. Solomon, la strada è ancora lunga...

Archiviata la sconfitta contro l'Udinese e messo da parte il giorno di riposo concesso ieri da Vanoli, da oggi la Fiorentina comincia a preparare il match contro il Parma.

Terzini

In vista di questa gara possiamo dire che ci sarà il ritorno tra i titolari di Dodô che ha scontato il turno di squalfica. Verrà invece appiedato dal giudice sportivo Parisi che, diffidato, ha rimediato un'ammonizione a Udine. Questo stop concederà a Gosens un'opportunità per tornare nel giro.

Lezzerini e Solomon

Oltre a Kean, del quale abbiamo parlato a parte, niente da fare per Lezzerini e Solomon che continueranno il loro percorso di recupero: per il portiere appuntamento alla gara con la Cremonese. Per l’israeliano invece, nella più rosea delle ipotesi potremo rivederlo contro l'Inter dopo la sosta.