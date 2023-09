Lorenzo preoccupato, ma chi è causa del suo mal...

Infortunio di un certo rilievo per Yerry Mina che non potrà essere in campo con la Fiorentina per 30-45 giorni, ma non potrà neanche partecipare alla prossima tornata di impegni della propria nazionale.

Da quello che emerge dalle cronache colombiane, sono molti i media che parlano del CT, Nestor Lorenzo, e lo descrivono come preoccupato per questa situazione riguardante il difensore.

In realtà dovrebbe essere proprio lui il primo a fare il mea culpa, perché ha gestito il giocatore in maniera scellerata: una partita intera subito, nonostante non avesse fatto nemmeno un minuto sul terreno di gioco col proprio club, e una conferma tra i titolari anche nel secondo match a poche ore di distanza, quello in cui è arrivato il KO muscolare.

E' proprio il caso di dire che chi è causa del suo mal pianga se stesso.