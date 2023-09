Una situazione fin troppo facile da prevedere e un infortunio che non era nemmeno quotato alla Snai. La scellerata gestione di Lorenzo

Non c'era il minimo dubbio sul fatto che la Fiorentina, in sede di mercato, non avesse operato bene sul comparto dei centrali difensivi. Una pecca questa che era già stata sottolineata in altre circostanze, ma che emerge con maggior fragore al seguito dell'infortunio subito da Yerry Mina con la nazionale colombiana.

Un infortunio che era fin troppo facile da prevedere e che, per usare un espressione gergale, “non era nemmeno quotato alla Snai” proprio per questo motivo. Bastava vedere lo storico del calciatore, in particolare gli ultimi due anni, per accorgersi che sono stati costellati da KO di tipo fisico. Era stata proprio la sua eccessiva fragilità a portare al mancato rinnovo del contratto con la sua vecchia squadra, l'Everton, la quale aveva preferito svincolarsi dal colombiano al termine di un periodo nero, discretamente lungo.

A questo aggiungiamoci una scellerata gestione dello stesso calciatore praticata dal selezionatore colombiano, Nestor Lorenzo, e la frittata è fatta. Il CT lo ha mandato in campo per una gara intera lo scorso fine settimana, senza che avesse un solo minuto con la Fiorentina dall'inizio della stagione. E, non contento, lo ha pure rilanciato dall'inizio con il Cile a pochi giorni di distanza, sottoponendolo ad un alto rischio di stop (stop puntualmente poi avvenuto).

Ora alla Fiorentina non resta che incrociare le dita e sperare che questo KO sia di breve durata, anche se lo stesso Lorenzo ha parlato di un Mina difficilmente utilizzabile nella prossima tornata dedicata alle Nazionali di metà ottobre. Ma il problema, ahinoi, potrebbe ripresentarsi anche più avanti. In questo frangente il club viola dovrà puntare forte su Milenkovic e Ranieri, dando un po' di spazio a Quarta e integrando il tutto con il giovane Comuzzo. Da qualunque angolazione la si guardi, questo è sicuramente il punto debole della squadra.