Lamptey, il gemellino di Dodô. La Fiorentina è pronta a scoprire la velocità sulla destra

La Gazzetta dello Sport traccia il profilo di Tariq Lamptey, terzino destro della Fiorentina arrivato qualche giorno fa per fare il vice Dodô. Il ghanese arriva dal Brighton e il suo soprannome è rocket, razzo. E per scoprire il perché basta guardare alla sua voce: velocità raggiunta in Premier League. Il classe 2000 riesce ad arrivare a 36 km/h, tra i più veloci registrati lo scorso anno in Inghilterra.

Il ritorno a Firenze

Bravo negli affondi, terzino a tutta fascia, ottimo nell'uno contro uno. Adesso è volato in Ghana con la sua nazionale e tornerà al Viola Park l'11 settembre, per iniziare la preparazione con Pioli in vista dei prossimi impegni.

Le sue condizioni

Il neo sono i problemi fisici, che nelle ultime tre stagione non gli hanno consentito di superare le venti presenze annuali. Ora però sta bene e vuol rosicchiare spazio all'inamovibile Dodô. Occasione ce ne sarà, le partite sono tante.