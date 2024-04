Zero minuti nella serata più importante: il crollo verticale di Arthur è certificato. Il brasiliano rivede i fantasmi di Liverpool

Che fosse una toccata e fuga di una stagione lo si sapeva già dal momento del suo arrivo, visti i costi in ballo, ma certo che durasse solo metà campionato non era pronosticabile. O forse sì, viste le ultime annate: il cammino di Arthur Melo si è interrotto praticamente a dicembre, dopo aver trascinato la Fiorentina fino al quarto posto.

Il brasiliano poi è via via scivolato fuori dalle gerarchie, tra un acciacco e l'altro, e da gennaio ha giocato appena due gare per 90 minuti. Arthur sta rivedendo un po' i fantasmi di Liverpool, quando nella 2022/23 scese in campo per soli 13 minuti. Un crollo verticale, scrive La Nazione, certificato dalla totale assenza dal campo al Gewiss Stadium, nella serata più importante della stagione, almeno finora.