Tracce solo superficiali per Lopez: la Fiorentina aspetta la B del Sassuolo per ridiscutere il prezzo del francese

Qual è il reale valore di Maxime Lopez? Se lo chiede la Fiorentina, così come La Gazzetta dello Sport che descrive come difficile il riscatto del suo cartellino da parte viola, specialmente per i 9 milioni pattuiti con il Sassuolo. Il francese ha lasciato tracce solamente superficiali in questa stagione e la retrocessione dei neroverdi (domani alla disperata proprio a Firenze) potrebbe favorire una ridiscussione delle cifre.