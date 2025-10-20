Toni: "Pioli? Diamoci una regolata. Sennò finisce che non si possono nemmeno fare domande ad un allenatore che perde"

L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha parlato a Radio Bruno del momento negativo della Fiorentina di Stefano Pioli, che ieri si è presentato visibilmente nervoso a Dazn nel post gara di Milano: “Capisco che il mister stia vivendo un periodo difficile, ieri sera avrei voluto fare una domanda relativa all’eventuale problema mentale dei calciatori viola".

“E' partito in quarta…”

“Stefano non mi ha fatto nemmeno finire la domanda ed è partito in quarta… Mi è dispiaciuto perché lo conosco ed ho un bellissimo rapporto con lui. In più, se ne è andato senza nemmeno finire l’intervista. Io alla Fiorentina ci tengo, non era mia intenzione far succedere questo”.

“Diamoci una regolata”

"Nel dopo partita non si può mai chiedere nulla agli allenatori oggi. Bisogna darsi tutti una regolata, altrimenti finisce che diventa impossibile fare una domanda quando uno perde…“.

E ancora Toni

“La Fiorentina non riesce a gestire i vantaggi, è una questione anche mentale, basterebbe vincere anche solo una partita, magari giocata anche male, per tirar su morale ed entusiasmo. La cosa brutta è la spaccatura tifosi-società e tifosi-squadra: anche ieri ho visto che Pradè ha fatto mea culpa, ma è un peccato perché poi diventa difficile che la squadra non ne risenta. Adesso la classifica fa paura e il calendario è bruttissimo con Bologna e Inter".