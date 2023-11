L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Stefano Carobbi, nel suo intervento alla Hall of Fame Viola, ha parlato anche della prossima gara della squadra di Italiano, contro il Milan: “Sono convinto che possa fare una grande gara. Milano è l'occasione giusta per raggiungere quelle posizioni di classifica che competono alla Fiorentina”.

Sui terzini: “Ho vissuto una vita a sinistra e sono destro. Ben venga Parisi a piede invertito, quando vi è la necessità. Possono farlo i ragazzi bravi, e sono convinto che lui sia bravo”.

Su Biraghi in Nazionale: “Mi auguro per lui che possa tenere il posto in gruppo. Il futuro sarà di Parisi, ma gli Europei sono a portata di mano del capitano viola”.