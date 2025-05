Largo ai giovani? Palladino fa chiarezza su Kean e Gudmundsson: Rubino e Caprini si tengono pronti per una grande occasione

“Siamo in emergenza, mancheranno Beltran e Zaniolo. Kean e Gudmundsson hanno fatto solo una piccola parte di allenamento con la squadra stamattina, vediamo come andrà la rifinitura. In caso di assenza ci saranno i ragazzi della Primavera a disposizione”. Queste le parole del tecnico Raffaele Palladino in conferenza stampa: potenzialmente, la Fiorentina potrebbe scendere in campo contro il Bologna con tutti gli interpreti offensivi fuori dalla lista dei convocati.

Largo ai giovani? Caprini e Rubino si scaldano

Il rimedio? I giovani. Sono l'unica soluzione possibile per compensare le assenze in attacco. In particolare, ci sono due ragazzi che si stanno rendendo protagonisti nelle ultime due stagioni in Primavera e che hanno già assaggiato il campo con la prima squadra. Maat Daniel Caprini è stato spesso chiamato, almeno tra i convocati, da Palladino. In Serie A è sceso in campo contro Inter e Hellas Verona. Tommaso Rubino, autore di diciassette reti stagionali, è rimasto al suo esordio nel massimo campionato italiano a Marassi contro il Genoa, nello scorso ottobre.

Pronti per un'occasione irripetibile

Entrambi classe 2006 e ragazzi talentuosi delle giovanili viola, si preparano per un'occasione forse irripetibile. La Fiorentina è in emergenza e deve aggrapparsi a nuove soluzioni: Rubino e Caprini, dall'alto della loro ottima esperienza in Primavera, si tengono pronti.