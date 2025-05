L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato all'antivigilia della gara con il Bologna: “In attacco siamo in emergenza, mancheranno Beltran e Zaniolo. Kean e Gudmundsson hanno fatto solo una piccola parte di allenamento con la squadra stamattina, vediamo domani come andrà la rifinitura. Hanno avuto lo stesso problema, poi il recupero è soggettivo. Valuteremo di ora in ora sul loro conto, in caso di assenza ci saranno i ragazzi della Primavera a disposizione. La squadra è pronta anche ad ovviare a queste emergenze”.

Poi ha aggiunto: “Sento un senso di responsabilità verso tutti, dalla squadra ai tifosi ai media. Abbiamo fatto un percorso insieme e sicuramente le ultime tre partite sono state una mazzata per noi, a Venezia volevamo fortemente vincere e non è successo. Veniamo da una settimana delicata, negativa, che ci ha tolto qualcosa. Nonostante ciò vedo un gruppo unito, solido, che rema dalla stessa parte. Abbiamo 6 punti a disposizione, c'è ancora la possibilità di entrare in Europa e vogliamo giocarcela fino all'ultimo secondo”.

Sul suo futuro: “Dopo le sconfitte è giusto e normale che la società faccia delle riflessioni. Io non sono stato chiamato in causa, quindi questa settimana ho pensato solo a lavorare con la squadra”.