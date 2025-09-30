Chiamata in nazionale maggiore per un giovane venezuelano della Fiorentina
A un anno di distanza dall'ultima volta, è arrivata la chiamata in nazionale maggiore del Venezuela per Luis Balbo, esterno sinistro classe 2006 della Fiorentina.
Gli impegni
Il CT Oswaldo Vizcarrondo ha chiamato più di 10 nuovi giocatori in nazionale maggiore per le prossime amichevoli contro Argentina e Belize, rispettivamente l'11 e il 14 ottobre.
Unico “italiano”
Si respira aria di profondo cambiamento in casa venezuelana, anche a causa dei tanti visti non in possesso dai giocatori all'estero. Balbo è l'unico giocatore che gioca in Italia ad essere convocato.
