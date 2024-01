Lecce-Cagliari

Da poco conclusa Lecce-Cagliari allo stadio ‘Via del Mare’, gara delle 18 di questo pomeriggio di Serie A della Befana. Una partita che valeva per la zona salvezza.

Un tempo per parte

Apre le danze per i salentini Gendrey al 31, che di testa segna il suo primo gol in Serie A. I sardi aumentano i giri del motore nel secondo tempo e trovano il pareggio con il guizzo di Oristanio al 68'. Finisce così 1-1, con il Lecce guidato da Roberto D'Aversa che agguanta il Genoa in classifica a quota 21 e il Cagliari allenato dall'ex tecnico della Fiorentina Claudio Ranieri che sorpassa il Verona lasciandolo terzultimo e salendo a 15.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 48, Juventus 43, Milan 36, Fiorentina 33, Bologna 32, Atalanta 29, Roma 28, Napoli 28, Lazio 27, Monza 25, Torino 24, Genoa 21, Lecce 21, Frosinone 19, Udinese 17, Sassuolo 16, Cagliari 15, Verona 14, Empoli 13, Salernitana 12.