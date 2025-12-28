La Gazzetta dello Sport: I nomi di Paratici
La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle vicende di casa Fiorentina, in particolare la sconfitta contro il Parma e l'imminente arrivo di Fabio Paratici.
Pagina 26
“Viola è notte fonda” scrive la rosea nel titolo principale delle pagine dedicate ai colori viola. La Gazzetta prosegue scrivendo: “Fiorentina ancora a terra, Sorensen lancia il Parma” e ancora “Vanoli ricade subito dopo l'Udinese”.
pagina 27
Nella pagina seguente ancora spazio alla profonda crisi della Fiorentina: “Vanoli sempre più giù” e poi “Cremonese ultima spiaggia”. In taglio basso poi un approfondimento sui possibili allenatori viola in caso di addio dell'attuale allenatore: “Da Sousa a Motta, i nomi di Paratici”.
