La Gazzetta dello Sport: I nomi di Paratici

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alle vicende di casa Fiorentina, in particolare la sconfitta contro il Parma e l'imminente arrivo di Fabio Paratici. 

Pagina 26

Viola è notte fonda”  scrive la rosea nel titolo principale delle pagine dedicate ai colori viola. La Gazzetta prosegue scrivendo: “Fiorentina ancora a terra, Sorensen lancia il Parma” e ancora “Vanoli ricade subito dopo l'Udinese”. 

pagina 27

Nella pagina seguente ancora spazio alla profonda crisi della Fiorentina: “Vanoli sempre più giù” e poi “Cremonese ultima spiaggia”. In taglio basso poi un approfondimento sui possibili allenatori viola in caso di addio dell'attuale allenatore: “Da Sousa a Motta, i nomi di Paratici”

 

