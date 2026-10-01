Calamai: “La Fiorentina ha ceduto Kayode perché non ci vedeva niente di speciale. Oggi vale 50 milioni… e restano solo rimpianti”

Il giornalista fiorentino Luca Calamai, nel proprio editoriale per Tuttomercatoweb.com ha avuto modo di esprimersi sull’esordio dell’ex Fiorentina Michael Kayode, debuttante con gol con la maglia dell’Italia.

‘La Juventus ha bocciato Kayode senza pensarci’

“Una riflessione sulla Nazionale, su Kayode. Il difensore è il simbolo della nostra difficoltà a individuare e far crescere i nostri talenti. Il giovanissimo Kayode era stato bocciato dalla Juventus. Non lo considerava un calciatore da Serie A. Con i giovani capita di sbagliare. Ma la Juventus proprio non ha pensato neppure per un attimo di valutare il suo possibile percorso di crescita”.

‘La Fiorentina l’ha ceduto… oggi vale 50 milioni’

“La Fiorentina lo ha fatto debuttare in Serie A ma poi lo ha ceduto al Brentford per 18 milioni perché non ci vedeva qualcosa di speciale. La Premier ha fatto giustizia, Oggi Kayode è un calciatore da 45-50 milioni. Il calcio inglese lo ha fatto crescere, lo ha migliorato dal punto di vista tecnico. E a noi restano solo rimpianti”.