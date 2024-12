Spinazzola storce il naso per l'opzione viola e allora la Fiorentina studia un altro scambio ma con Mourinho

Il futuro di Cristiano Biraghi sarà sicuramente lontano da Firenze ma la Fiorentina potrebbe sfruttare il suo addio per imbastire un'operazione anche in entrata. Si è parlato di un possibile scambio col Napoli con Spinazzola sul tavolo ma l'esterno umbro storce un po' il naso, secondo il Corriere dello Sport, per il fatto che anche a Firenze rischierebbe di trovare poco spazio.

E allora la Fiorentina potrebbe orientare lo scambio invece in direzione di Istanbul e del Fenerbahce di Mourinho, che Biraghi lo accoglierebbe volentieri. Il club viola invece è interessato al polacco Szymanski, che però i gialloneri non vorrebbero far partire.