Graziani: "Nzola è in fiducia, ma se sta bene ad Atene deve giocare Belotti. Domani nessun rischio, conta solo la finale"

L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sulla formazione che vorrebbe vedere in campo a Cagliari: “Nessun dubbio, domani mi aspetto un turnover massiccio anche se il campionato non è ancora finito. Fossi Italiano fare dei cambi e risparmierei i migliori in vista di Atene. Bisogna vincere quel benedetto trofeo e andare in Europa League, che è tutta un'altra storia”.

“Nzola sta bene, ma ad Atene voglio Belotti”

Poi ha aggiunto: “Nzola è in un buon momento, se segna pure con il destro significa che è in fiducia. Belotti invece mi sembra abbia qualche acciacca per cui va salvaguardato. Sarà compito di Italiano valutarlo da qui a mercoledì, ma se sta bene io avrei dubbi a schierarlo in finale insieme a Beltran”.