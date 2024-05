Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana in vista della partita tra Cagliari e Fiorentina: “Credo sia giusto fare un passo alla volta e quindi rivolgere la testa alla sfida di domani. Arrivare ottavi sarebbe importante, la Conference League è un paracadute da blindare subito. Non sono d'accordo con chi domani vorrebbe in campo tutte le seconde linee, ma tanto so che Italiano non farà così. Anzi, mi aspetto titolari Belotti e Bonaventura per consentire loro di mettere minuti nelle gambe”.

“Stagione sfortunata, ma anche con errori”

Poi ha aggiunto: “Non ho proprio voglia di discutere con chi disprezza la Conference League, definendola una coppetta per squadre scarse. La stagione della Fiorentina è stata ancora sfortunata, penso ai pali e ai rigori sbagliati, ma qualcosa di più si poteva fare. Gli errori del mercato di gennaio sono evidenti, un centrale difensivo serviva come il pane. La squadra comunque è nettamente cresciuta rispetto a quando arrivò Italiano”.