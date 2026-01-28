Beltran, si riapre la possibilità di un suo ritorno in Italia, ma non alla Fiorentina...
Beltran attaccato da Gallagher
Fiorentina-Bologna. E' un asse caldissimo quello che si è venuto a creare nel corso di questo mese di gennaio.
Fabbian, Sohm e Fazzini però non bastano, perché c'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola.
Beltran per l'attacco del Bologna
Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, in caso di cessione di Immobile o Dallinga il Bologna si fionderebbe subito su Beltran, che Italiano ha già allenato a Firenze e che è attualmente in prestito al Valencia.
Nodo Dallinga
E potrebbe essere proprio Dallinga il perno di questa operazione, perché l'olandese potrebbe andare al Valencia dando vita, di fatto, ad uno scambio con il club iberico (previa autorizzazione della Fiorentina, ovviamente).
