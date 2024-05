L'arrivo di 1700 tifosi della Fiorentina preoccupa le istituzioni della città di Bruges. I sostenitori gigliati saranno accompagnati domani con le navette dal Concertgebouw allo stadio alle 17. Il sindaco Dirk De fauw ha recentemente espresso il suo pensiero in merito: “Ai tifosi della Fiorentina piace lasciare tracce della loro presenza nelle città che visitano” ha detto.

Polizia in allerta

E la città delle Fiandre è stata anche teatro di scontri, avvenuti intorno allo stadio Jan Breydel in occasione delle gare giocate contro PAOK e Benfica (la scorsa stagione). La polizia locale è già in allerta per cercare di garantire che tutto fili liscio questa volta.

La coincidenza evitata con la processione

Una gara questa che è stata anche anticipata di un giorno rispetto alle usanze della Conference League. Questo perché giovedì ci sarà una festa religiosa ad animare le piazze. "La processione del Santo Sangue attira tradizionalmente una folla di persone nel nostro centro città - ha affermato nelle ultime ore sempre il primo cittadino - Fortunatamente per il Bruges, la UEFA ha accettato questo cambiamento. Siamo contenti, perché vogliamo preparare al meglio questo evento storico".