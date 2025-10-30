Il prossimo avversario europeo della Fiorentina perde ancora con lo Stoccarda e dice addio alla Dfb Pokal

Nel giro di tre giorni il Mainz di Bo Henriksen, assente in panchina per squalifica, si arrende due volte allo Stoccarda del collega Sebastian Hoeneß e dice addio alla coppa nazionale. Dopo la sconfitta in casa dello Stoccarda in Bundesliga per 2-1, sofferta in rimonta dopo il vantaggio su rigore firmato da Amiri, stavolta i prossimi avversari della Fiorentina in Conference League perdono 0-2 alla Mewa Arena, in casa, venendo eliminato ai 16esimi della DFB-Pokal.

Dominio totale ospite

Lo Stoccarda segna un gol per tempo: vantaggio al 6’ grazie al colpo di testa di Jaquez, che insacca di testa il corner di El Khannouss, vecchia conoscenza viola in quanto avversario nelle sfide col Genk, con la difesa del Mainz immobile. Lo Stoccarda imperversa per tutta la gara e solo qualche parata del portiere Zentner e la mira poco precisa degli ospiti non ampliano di più il passivo: arriva comunque lo 0-2, firmato da capitan Karazor, che chiude una splendida azione di contropiede.

Mainz in grande difficoltà

Così come la Fiorentina, il Mainz arriverà alla gara di giovedì 6 novembre alle 18:45 in grandissima difficoltà ed occupa il terzultimo posto in Bundesliga dopo 8 giornate, a quota 4 punti: 1 vittoria, 1 pareggio e ben 6 sconfitte il ruolino di marcia. I tedeschi hanno finora vinto tutte le sfide di Conference League, così come la Fiorentina, e quello di giovedì prossimo sarà un incontro tra prime della classe in Europa, coi viola avanti però per differenza reti.