Rivoluzione in casa Torino: esonerato Vagnati, torna uno storico direttore sportivo. E la panchina di Baroni è tutt'altro che stabile

Se in casa Fiorentina il clima è terribile, non va maglio dalle parti di Torino, sponda granata. La sconfitta in rimonta con il Milan ha solo peggiorato una situazione già molto tesa, con la piazza ormai da tempo schierata contro il presidente Cairo. Anche a Torino, allora, c'è aria di rivoluzione.

Via Vagnati, torna Petrachi

Notizia di questi minuti l'esonero, con effetto immediato, del direttore sportivo e responsabile dell'area tecnica Davide Vagnati. La direzione sportiva è stata assegnata nuovamente a Gianluca Petrachi, che al Torino aveva lavorato dal 2010 al 2019. Da capire a questo punto quale sarà il futuro di Baroni, la cui panchina è tutt'altro che stabile.