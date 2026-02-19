Delio Rossi, ex allenatore di Fiorentina e Bologna, tra le altre, ha rilasciato un'intervista esclusiva a News.Superscommesse.it parlando anche di Fiorentina.

‘Pensavo di trovare una Fiorentina in lotta per l’Europa oggi, ma…'

"Quella attuale è una situazione a sé, ma la realtà non può essere nascosta. A questo punto della stagione, ci si aspettava di vedere la Fiorentina racchiusa in un range dal quarto all'ottavo posto, quindi in piena bagarre per un posto in Europa, però così non è stato. Fa un certo effetto dire che questa squadra è in corsa per la salvezza, questo significa che varie componenti non sono andate per il verso giusto. La Conference League è molto importante, ma credo che la squadra debba focalizzare tutte le proprie forze sul campionato, con l'obiettivo di riuscire a mantenere a tutti i costi la Serie A. Quando le cose vanno male, viene sempre facile andare alla ricerca di qualche colpevole, con il rischio di perdere di vista le soluzioni ai problemi; da qui fino all'ultima di campionato, occorre soltanto pensare a guadagnare il più possibile dei punti, dopodiché, a stagione conclusa, ci sarà spazio per fare un bilancio e analizzare gli errori".

‘Anche una sola partita sbagliata può essere decisiva’

"La situazione è delicata e la quota salvezza sta aumentando di partita in partita, quindi bisogna pensare che anche soltanto una partita sbagliata può risultare decisiva a fine campionato. Mi concentrerei su quel gruppo di giocatori che possono tirare fuori la Fiorentina da questo grande pericolo, perché ce ne sono molti che hanno qualità tecniche per rendere questo obiettivo più agevole, ma bisogna restare tutti compatti e remare insieme verso un'unica direzione, tenendo tutti sulla corda e affrontare ogni partita come se fosse l'ultima chance a disposizione".

“Giocare per salvarsi non è la stessa cosa che lottare per un obiettivo ambizioso, per cui c'è bisogno di avere una capacità mentale diversa, soprattutto dai più talentuosi. Anche l'ambiente di Firenze sarà determinante, ma bisogna evitare qualsiasi tipo di tensione; i tifosi hanno capito che bisogna incoraggiare il gruppo, perché negli ultimi tempi si sono visti buoni risultati ed è stato fatto un grande balzo in avanti, ma manca ancora tantissimo da fare; l'allenatore ha bisogno di lavorare in tranquillità insieme a tutta la squadra. I veri tifosi si vedono nei momenti più difficili e quelli della Fiorentina stanno dimostrando di esserlo per davvero”.