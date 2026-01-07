Delio Rossi: "Si salverà chi avrà l'ambiente più sereno. La Fiorentina deve prendere giocatori funzionali e con stimoli"

Delio Rossi, allenatore con un passato anche nella Fiorentina, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno in avvicinamento alla sfida di stasera, tra Fiorentina e Lazio, analizzando i temi focali della stagione viola.

Sulle premesse della stagione

“La Fiorentina, anche se non lottava per posizione di vertice, si era assestata dietro le grandi e quest'anno, tra l'avvento di Pioli e la campagna acquisti, si pensava potessero fare un po' quello che sta facendo il Bologna quest'anno".

Sul mercato

Ora, invece, la Fiorentina deve fare mercato perché l'ha fatto e le scelte non sono andate come si sperava: per esperienza, è meglio prendere qualche giocatore più funzionale anche se meno bravo di chi hai in rosa, basterebbe cambiare un po' le facce che ci sono in rosa. Da un punto di vista psicologico, trovare giocatori con stimoli e vedere che la società si sta muovendo, sicuramente può portare dei benefici. L'errore più grande sarebbe tenere la gente che vuole andare via, anche a malincuore la cosa giusta sarebbe prendere giocatori che pensano che la Fiorentina sia un punto di arrivo, e non di passaggio".

Sulla salvezza

“Conosco la piazza di Firenze, e negli ambienti dove c'è più delusione si tende più a cercare la colpa che non la soluzione. La Fiorentina è una grande squadra, ma è un anno balordo: a fine campionato si tireranno le somme e si troveranno i colpevoli, ma adesso bisognerebbe fare di tutto per capire come risollevare la situazione. Se vuoi salvarti, devi raggiungere l'obiettivo dei 38 punti: dove li fai non è importante. Sulla carta la Lazio sta più avanti, ma se andasse male stasera, bisognerebbe raggrupparsi e lavorare pensando alla prossima. Si salverà chi avrà l'ambiente più sereno”.