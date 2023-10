Parla anche del tema delle scommesse a Radio24 il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, spostandosi poi su tanti altri argomenti di casa gigliata, concentrandosi su vari singoli.

“Bonaventura? È stato un gioiello prenderlo a 0 e portarlo alla Fiorentina. Ragazzo di serietà enorme. Gonzalez ha personalità, è un giocatore che siamo stati molto fortunati a portare a Firenze e ora gli abbiamo allungato il contratto. Spero starà con noi molto tempo”.

Abbiamo avuto alti e bassi con gli allenatori, ora abbiamo azzeccato Italiano, grazie alle raccomandazioni di Pradè di prenderlo. Ha fatto un grandissimo lavoro, ha il mio più grande rispetto. La mia fortuna e il mio pregio è che l'allenatore e i ragazzi li critico in privato se serve. Sono fortunato ad avere Barone qui a Firenze, lavora senza sosta".

“I giocatori sanno benissimo che non si deve scommettere sul calcio e sulla propria squadra, ci sono conseguenze se questo è accaduto. Non so se però se tutto ciò che hanno fatto sia illegale. Sulla Fiorentina non ho niente da dirvi, nessuno è venuto a dirmi di aver scommesso e spero non accada mai. Quando vedo i giovani con le Ferrari, i Lamborghini, penso che io non ho mai avuto la possibilità ai loro tempi di fare certi acquisti”.