L'ammazza-Big Kean adesso vede quota 20: il Napoli è avvisato. Intanto, dalla Premier League...

Se è crisi per la Fiorentina, non è altrettanto così per Moise Kean. 19 reti in 31 presenze in maglia viola, un gol ogni 128 minuti. Un calciatore che aveva chiuso l’annata scorsa a quota zero, ora è a una sola rete per arrivare a quota 20.

In pochi avevano visto il vero Kean

In questi anni - analizza il Corriere dello Sport in edicola questa mattina - in Kean sono state viste tante cose: un prodigio, un prototipo di attaccante moderno dominante fisicamente, un esterno (al PSG) da affiancare a una prima punta. In pochi ci hanno visto un centravanti da venti gol. Lo sta per diventare adesso: KMB20, riprendendo le sue iniziali e la sigla del suo album musicale KMB9.

A caccia della prossima vittima

Questa domenica al Maradona, contro una tipologia di avversario che lo ha esaltato in questa stagione, vuole riuscirci ancora. Atalanta, Roma, Juventus, Inter: sono state tutte vittime di Kean con la maglia della Fiorentina, un attaccante ammazza-big, verrebbe da dire. Moise più altri dieci, è questa la strategia del suo allenatore, Palladino.

A fine stagione, ci sarà da parlare

Sarà così almeno fino a giugno. Poi c’è una clausola che pende sul suo contratto. Chiunque lo voglia dovrà pagare 52 milioni di euro alla Fiorentina, una cifra che solo poco tempo fa sembrava folle, ma che adesso fa gola a parecchie squadre. Tottenham, Arsenal, Newcastle e West Ham avrebbero già fatto dei sondaggi esplorativi per il numero 20 della Fiorentina. D'altronde, 44 milioni di sterline non spaventano particolarmente club di fascia media-alta in Premier League, conclude il Corriere dello Sport.