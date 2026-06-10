Accelerata di un club di Serie B per Galloppa: c'è l'accordo, previsto incontro con il tecnico viola per la firma

La Fiorentina Primavera è riuscita a vincere uno Scudetto 43 anni dopo l'ultima volta. Ce l'ha fatta con il tecnico Daniele Galloppa, assoluto protagonista tramite un gioco propositivo e una forte identità di squadra.

Galloppa scioglie le riserve sul futuro

Il futuro dell'allenatore è chiaramente su altre sponde, parlando finalmente di calcio professionistico. Ci sono tanti club di Serie B a lui interessati, dal Mantova alla Sampdoria, ma adesso c'è una società in particolare che ha compiuto un'importante accelerata. Si tratta del Modena.

L'ex viola è pronto a firmare

Secondo quanto riportato da Mondoprimavera.com, ci sarebbe stato un incontro tra Galloppa e i vertici del Modena, che peraltro avrebbe sancito la fumata bianca. Domani è programmato un altro incontro, che dovrebbe sciogliere definitivamente le riserve sull'ormai ex tecnico della Fiorentina Primavera. I gialloblù hanno dimostrato stima enorme per l'allenatore, che dovrebbe recarsi in Emilia addirittura per la firma sul contratto. Ci sarebbe già l'accordo per un biennale.