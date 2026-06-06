Angeloni: "Uno scudetto per Commisso, settore giovanile pieno di tifosi della Fiorentina. Sul dopo Galloppa..."

Valentino Angeloni, responsabile del settore giovanile della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a TMW dal Festival della Serie A di Parma. Queste le sue parole: “Aver riportato lo Scudetto a Firenze dopo 43 anni è una gioia immensa, è una gioia per tutto il Club e per i ragazzi, oltre che la chiusura di un ciclo per molti di loro. Vogliamo dedicare la vittoria a Rocco Commisso e alla sua famiglia: sappiamo quanto ci tengano al settore giovanile:"

Il nuovo tecnico della Primavera

Sul dopo Galloppa: "Lo ringraziamo e gli auguriamo il meglio, è stato con noi 6 anni: ora stiamo valutando insieme a Goretti e a Paratici la scelta migliore.

“Molti ragazzi sono tifosi della Fiorentina”

Sul senso di appartenenza: “Molti ragazzi sono qui fin da quando sono bambini e sono tutti tifosi della Fiorentina. Se c'è un giovane straniero di valore ovviamente lo prendiamo: riteniamo la presenza di molti giocatori toscani importante anche per far capire a chi arriva da fuori cosa significhi la Fiorentina.”

“Contenti di aver dato una gioia a Firenze”

Sulla stagione della prima squadra :“Per la prima squadra è stata una stagione difficile, ma per fortuna è finita con la salvezza: il nostro obiettivo è fornire giocatori ai ‘grandi’, ma siamo contenti di aver dato una gioia al popolo viola con la vittoria dello Scudetto nell'anno del centenario.”