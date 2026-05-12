Il responsabile del settore giovanile Angeloni premiato con il "Maurizio Maestrelli"

In casa Fiorentina una bella soddisfazione per il settore giovanile e per il suo responsabile Valentino Angeloni, che ieri ha ricevuto il premio “Maurizio Maestrelli”.

Ringraziamenti

Angeloni ha voluto dedicare il premio all'ex presidente Rocco Commisso, sottolineando quanto sia stato vicino e abbia avuto fiducia nel suo lavoro negli anni.

Risultati

Il responsabile viola ha ringraziato per gli anni alla guida del vivaio viola, dove negli scorsi anni sono passati ragazzi che poi hanno fatto strada come Kayode, Comuzzo, Martinelli, Kouadio e Fortini.