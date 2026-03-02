Lautaro Martinez ancora ai box, non ci sarà per il Derby: l'argentino mette nel mirino la Fiorentina per il rientro

La Gazzetta dello Sport rivela l'ultimo aggiornamento tra le fila dell'Inter per quanto riguarda il recupero di un top, attualmente fermo ai box: la data di rientro dovrebbe coincidere con quella della sfida alla Fiorentina.

Obiettivo Fiorentina

Infortunatosi nella sfida d'andata contro il Bodo/Glimt, Lautaro Martinez ha accusato un risentimento al soleo della gamba sinistra, infortunio che di solito occupa un mese per la completa riabilitazione. Ebbene, un mese e quattro giorni dopo lo stop del proprio bomber, l'Inter affronterà la Fiorentina al Franchi: proprio quella è la data fissata dall'argentino per il rientro, ansioso di tornare ad aiutare i compagni nella corsa allo scudetto.

La via precauzionale

Tuttavia, sempre secondo la rosea, Chivu e il suo staff potrebbero anche scegliere l'opzione conservativa: subito dopo lo scontro tra i viola e i nerazzurri c'è la sosta Nazionali, che significherebbe un altro periodo di riposo per Martinez, atto a farlo tornare al meglio. I tifosi - viola e non - attendono notizie.