L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato a due giorni dalla sfida sul campo della Lazio: “Abbiamo analizzato la partita col Torino, nel primo tempo eravamo in totale controllo mentre nella ripresa qualcosa ovviamente non è andata. Il gol è arrivato su una nostra disattenzione, la squadra ha capito che avremmo dovuto reagire in maniera diversa. C'è rammarico per la partita di domenica, quegli errori ci faranno crescere. In questo momento ci manca la vittoria e proveremo a ritrovarla già da domenica”.

Sul gruppo: “L'unione d'intenti non è mai venuta a mancare nello spogliatoio. La cena dell'altro giorno è stata voluta da tutti i ragazzi, semplicemente perché insieme stiamo bene. Le voci sulle spaccature sono totalmente false, questo gruppo ha già dimostrato di sapersi rialzare. Avevamo bisogna di una serata così, io ai miei ragazzi voglio bene e usciremo tutti insieme da questo momento”.

Sulla Lazio: “Non si può parlare di partita decisiva, non bisogna mettere pressione. Sicuramente è una gara importante per tutti noi, che abbiamo preparato sotto tutti gli aspetti consapevoli del valore dell'avversario. Un risultato positivo ci darebbe slancio, ma in caso contrario di certo non finirebbe la nostra stagione”.

Sugli infortunati: “Cataldi è in ripresa, stiamo provando a renderlo disponibile per domenica. Colpani ha preso una botta alla caviglia, vediamo come starà”.

Su Comuzzo: “E' un ragazzo che ha giocato tanto, andando anche oltre le aspettative e dimostrando il suo valore. Sicuramente, essendo molto giovane, sta risentendo di qualche errore di troppo che stiamo facendo in tutto il reparto difensivo ma in generale in tutta la squadra”.

Su Colpani: “Sente tanto la responsabilità di dimostrare il suo valore, io ci ho parlato tante volte e gli ho detto che deve giocare in maniere serena. In questo momento credo si debba dare una mano a chi sta avendo difficoltà e io da allenatore lo sto facendo”.