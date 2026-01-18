La probabile formazione della Fiorentina: chance dal 1' per Brescianini, ma al posto di chi? Piccoli davanti, dietro a lui...
Roberto Piccoli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina è pronta a tornare in campo contro il Bologna. Vanoli studia la formazione da mandare in campo contro gli uomini di Italiano, reduci da una bella vittoria contro l'Hellas Verona.
Le scelte di Vanoli
Conferma quasi in blocco per la formazione vista contro il Milan per l'allenatore viola. Senza Kean, Vanoli si affida a Piccoli in attacco. Possibile chance per Brescianini dal primo minuto, che potrebbe prendere il posto sia di Mandragora che di Ndour. Confermati Gudmundsson e Parisi laterali d'attacco.
La probabile formazione
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Gosens, Pongracic, Comuzzo, Dodô, Fagioli, Gudmundsson, Brescianini (Mandragora), Ndour (Brescianini), Parisi, Piccoli
