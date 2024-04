Sassuolo alla ricerca di punti: squadra in ritiro da oggi a Firenze. Oltre a Berardi, sono due le assenze per Ballardini

Come riportato questo pomeriggio da Ansa.it il Sassuolo ha scelto la via più drastica in vista della delicata trasferta di Domenica sera al Franchi di Firenze contro la Fiorentina. La squadra di mister Ballardini da quest’oggi è in ritiro nel capoluogo toscano per preparare quella che diventa una squadra da dentro o fuori per i neroverdi: a 5 giornate dalla fine, ancorati a 26 punti al penultimo posto, il Sassuolo è costretto a far punti per trascinarsi fuori dalla zona retrocessione.

Certe le assenze dello squalificato Laurientè, e degli infortunati Berardi e Castillejo. Possibile ballottaggio in porta tra Consigli e Cragno. Rientra in difesa Pedersen come esterno sinistro; al centro si candida per una maglia Kumbulla per Erlic o Ferrari. Con Racic e Obiang in mediana, Defrel Thorvestd e Volpato saranno alle spalle di Pinamonti.