Così è se mi pare... Un bel percorso di crescita sì, proprio da applausi

"Usciti a testa alta", lo stadio che applaude, Vanoli che vaneggia di "basi per fare qualcosa di importante", Minotti, commentatore su Sky, che usa l'aggettivo "esaltante" per la prestazione della Fiorentina...Mi par di sognare. Anzi di essere in un incubo.

La Fiorentina non ha vinto 2-1, ha perso 4-2

Ieri la Fiorentina non ha vinto 2-1, ha perso 4-2. Quando la qualificazione si gioca su due gare, vanno considerate entrambe nella valutazione finale. Qualcuno pensa che se quella di ieri fosse stata una partita secca il Crystal Palace l'avrebbe giocata nella stessa maniera? Gli inglesi sono scesi in campo sapendo di avere tre reti di vantaggio. Infatti sono stati tatticamente più prudenti (soprattutto dopo aver segnato il quarto gol al primo contropiede) e anche un tantino antisportivi, perdendo tenpo fin dai primi minuti.

Dentro questo contesto, la vittoria viola perde gran parte del suo significato. Non certifica una crescita, non racconta un salto di qualità. Dice piuttosto di una squadra che, archiviati i timori di retrocessione di qualche settimana fa, resta comunque imprigionata in una mediocrità evidente.

Un bel percorso, non c'è che dire

Con la proprietà Commisso, in Conference si è passati da due finali, una semifinale e ora dalla eliminazione ai quarti; in campionato dalla mediocrita del decimo posto (primo campionato di questa gestione), alla ancora peggiore situazione attuale. Un bel percorso di crescita, non c'è che dire. Sì, proprio da applausi.