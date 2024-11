Stefano Cecchi, giornalista fiorentino de La Nazione, ha parlato della squadra di Palladino a Radio Bruno, intervenendo su varie questioni. Queste le sue parole: “Dal terzo gol di Kean contro il Verona, Firenze sogna. C'è da dire che questa squadra, per il momento, non è stata pagata molto. Pradè è andato a cercare il talento anche dove sembrava non esserci. In questo momento la squadra viola è seconda in classifica senza i tre acquisti più onerosi dell'ultimo mercato: Colpani, Gudmundsson e Pongracic, con il rendimento del primo che ancora non è al top, forse sta subendo le pressioni della piazza"

E ancora: “Mi piacerebbe vedere il trio Beltran, Gudmundsson, Kean là davanti. Un vice Kean? Serve un giocatore che non crei ombre all'attaccante viola, che venga come seconda scelta e che segni in Conference. Per questo ho pensato a Cabral. Berardi? Io lo prenderei. Forse serve qualcuno a sinistra, quindi più Laurientè, ma Berardi lo vorrei vedere finalmente in viola”.