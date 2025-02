Bocci: "Se prossime tre partite sono fondamentali se si vuole puntare alla Champions: servono 9 punti. Vice Kean? Piu Beltran di Zaniolo"

Questo pomeriggio il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina: dal vice Kean alle tante polemiche arbitrali degli ultimi giorni. Questo un estratto delle sue parole:

“Se a Milano la Fiorentina di Palladino non aveva niente da perdere, le prossime tre partite che ci aspettano - con Como, Verona e Lecce- diventano fondamentali se realmente vogliamo avere l’ambizione di poter andare in Champions League. Servirebbe fare nove punti vincendole tutte e tre, già sette potrebbero non andare bene. E tutto questo già rappresenta una pressione in piu, se poi ci si aggiunge che il Como è una squadra che gioca molto bene le cose si complicano".

“Il Como è una squadra leggera ma sa giocare bene al calcio: non sarà semplice per i viola”

Qualche parola su prossimi avversari, il Como di Fabregas: “Sono una squadra che gioca molto bene, ma essendo un o’leggera spesso si perde all’interno della partita. Ho visto la sfida contro la Juventus, una partita che è girata malissimo per loro. A 5 minuti dalla fine c’era un rigore solare per il Como, arrivato per il mani di Gatti, e non so se fosse stato concesso come sarebbe andata la partita. Non sono sicuro che i bianconeri sarebbero riusciti a riagguantare la partita nei pochi minuti rimasti. Questo per dire che sono una squadra in salute, che ha in Nico Paz il suo giocatore piu forte. Senza dimentica Diao, che è arrivato a Gennaio, ma ha già dimostrato di poter dire la sua segnando già tre gol. E’ una squadra che inizia spesso bene finendo male, con una difesa non proprio impenetrabile, ma che rappresenterà uno scoglio difficile per la Fiorentina”.

“Ecco chi potrebbe essere il sostituto di Kean”

Ha poi parlato anche di chi possa sostituire Moise Kean al centro dell'attacco viola: “Non so cosa ha in mente Palladino per quello che riguarda il sostituto di Kean. Soprattutto non so quali siano le reali condizioni di Zaniolo, se è già integrato e pronto a giocarla tutta o se ha ancora bisogno di qualche giorno per inserirsi nello scacchiere del mister. Personalmente penso che sia piu facile vedere Beltran, molto difficile invece Gudmundsson: e lo dico dopo le parole di Palladino nel post Inter. L’argentino, anche se non è un centravanti e lo ha fatto poche volte con Italiano, credo che possa fare una sorta di falso nove per aprire gli spazi nella difesa del Como”.