Longhi: "Il protocollo del Var va cambiato per non rovinare questo sport, ma il calcio sta diventando come il wrestling"

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di tornare a parlare delle tante polemiche arbitrali dell’ultimo turno di Serie A. Questo un estratto delle sue considerazioni sui problemi legati al protocollo:

“Oggi il presidente dell’Aia ha cercato di fornire delle spiegazioni in merito ai gravi errori dell’ultimo fine settimana, ma il discorso non è avere una spiegazione sul regolamento e sul protocollo. Il vero problema è che il protocollo Var attualmente in atto è stato scritto con i piedi, mettendo spesso gli arbitri nella condizione di non poter ricorrere al var perchè il protocollo esclude il var da certi episodi il var. Se non si può intervenire a causa del protocollo c’è solo una soluzione: cambiare il protocollo".

“Sembra che il calcio italiano stia facendo qualcosa per cambiare il protocollo”

Ha anche aggiunto: "E mi sembra che comunque ci si stia attivando per arrivare ad una modifica qui questo insensato protocollo. E’ da quando esiste il Var che non contesto il mezzo in se stesso, anche perche tutti riconosciamo la sua grande utilità, ma i rifornii concessi con troppa frenesia ed il protocollo in atto. E contesterei anche se fosse deciso di adottare il fuorigioco semi automatico, perchè nel momento in cui annulli il gol di due centimetri non ha senso: che benefit avrebbe un attaccante che, con 30 metri di campo tra se e la porta, si vede fermare l’azione per pochissimo? Sono cose che ai tifosi e anche a noi addetti ai lavori non piacciono per niente”.

“Il calcio di oggi è molto simile al wrestling”

Ha poi concluso: “Gli arbitri intervengono poco in alcune occasioni perchè il loro intento, e ovviamente l’input arriva dall’alto, è che il tempo effettivo il piu grande possibile. Ovviamente se si continua a spezzettare il gioco tutto viene vanificato, ma allo stesso tempo però si lascia correre troppo. Il calcio si sta avvicinando al wrestling, certe volte rimango imbarazzato per quello che vedo in campo”.