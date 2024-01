Fiorentina, aumenta la concorrenza per Perez: sul difensore argentino piomba una big italiana

Nei giorni scorsi è emerso l'interessamento di Fiorentina e Milan per Nehuen Perez, difensore centrale dell'Udinese. Quello del classe 2000 rappresenterebbe un nome in prospettiva per il club viola, che potrebbe acquistarlo adesso per poi accoglierlo a fine stagione.

Aumenta la concorrenza

Arrivare a Perez, però, sarà tutt'altro che semplice perché, oltre a quella del Milan, adesso spunta anche la concorrenza del Napoli. Secondo TMW, il club partenopeo avrebbe messo nel mirino l'argentino come alternativa a Dragusin. Quest'ultimo è la prima scelta, ma nel caso l'operazione non andasse in porto De Laurentiis potrebbe virare proprio su Perez.

L'altra soluzione

Attenzione però, perché Perez per il Napoli è molto più di un'alternativa. Qualora i partenopei riuscissero a cedere Ostigard, infatti, il centrale dell'Udinese potrebbe arrivare anche insieme a Dragusin in una vera e propria rivoluzione del reparto.