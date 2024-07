Caputi: "Fossi Zaniolo scommetterei sulla Fiorentina, fossi la Fiorentina scommetterei su Zaniolo"

Massimo Caputi, giornalista vicino alle vicende di casa Roma, ha parlato a Radio Bruno del possibile arrivo in viola di Nicolò Zaniolo, seguito anche dall'Atalanta: "Sull'avventura di Zaniolo a Roma hanno inciso molto gli infortuni. Credo che lui sia stato proiettato troppo velocemente nella sfera dei campioni. Credo che possa ancora dire la sua, anche perché è giovane. Essere però un giocatore di alto livello vuol dire avere anche la testa.

Per me questa è una scommessa da fare ambo le parti, conveniente sia per Zaniolo che per la Fiorentina. Secondo me le esperienze che ha vissuto lo hanno fatto riflettere e migliorare sotto il profilo caratteriale".

E su Kean: “La coppia con Zaniolo la reputo intrigante e pericolosa allo stesso tempo. Lui non ha mai avuto la continuità di cui aveva bisogno, ma lo stesso vale per Zaniolo”.