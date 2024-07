Trattativa in stand-by per Zaniolo tra Atalanta e Galatasaray. Ecco la posizione della Fiorentina in questo momento

Come riporta tuttomercatoweb.com, la trattativa tra l'Atalanta e il Galatasaray per Nicolò Zaniolo sarebbe al momento in stand-by. La posizione del club turco è chiara: prestito con obbligo di riscatto. La Dea, dal canto suo, offre 5 milioni di prestito oneroso e poi il diritto.

Fiorentina al momento in secondo piano, visto che l'offerta dei viola si aggira intorno ai 2 milioni per il prestito più 14 di riscatto, con il Galatasaray che ne vorrebbe almeno 20. Secondo quanto scrive il portale, la situazione di stallo di potrebbe protrarre per diverso tempo.