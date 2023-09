Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Genk:

"Per tanti sarà la prima esperienza europea, quella di giocare ogni 3 giorni. Ci sarà da abituarsi, capire i ritmi e i tempi di recupero, le strategie e le scelte in funzione del doppio impegno. E' bello però presentarsi in Europa, l'abbiamo voluto fortemente anche quest'anno e vogliamo ben figurare. Di errori ne abbiamo fatti tanti l'anno scorso però abbiamo sempre avuto la forza di reagire e di arrivare in finale, dove potevamo stare più attenti e fare molto di più. Avevamo fatto una grande partita e sbagliato poco, il cammino è stato entusiasmante però, preparandoci all'avversario nel minimo dettaglio: lo faremo anche quest'anno. Bisogna fare punti e giocare per la classifica, è un mini torneo il girone e spero che la scorsa stagione ci abbia lasciato qualcosa.

Il Genk? Loro sono molto aggressivi, vengono a prendere alto l'avversario e hanno grandissima velocità. Sono propositivi quando hanno la palla, in casa è spinta dal calore del loro pubblico per cui andrà forte, dobbiamo aspettarci tutto questo. E' un avversario molto pericoloso.

Le rotazioni? Sono dinamiche che arrivano in maniera naturale, non pensavamo di non avere a disposizione Jack. C'è qualcuno reduce da qualche contusione che non riesce a smaltire al 100%. Sono tutte valutazioni che ci costringono un po' a mescolare le carte e a dare spazio a tanti giocatori per fare prestazione. Bisogna essere tutti al top, qui vanno forte e per stargli dietro bisogna star bene. Quando non si è al massimo si rischia di fare brutta figura.

Infantino e Kayode? Gino può giostrare sulla trequarti, è la zona dove può esprimersi nel migliore dei modi. Ha questo mancino educatissimo, ha anche dinamismo e forza nelle gambe. Kayode ha esordito benissimo a Marassi, poi si è fermato per qualche giorno, è rientrato ed è in competizione con Dodo. E' un ragazzo giovane che ha grande futuro ma è al primo anno in pianta stabile con i grandi ed è in competizione con un giocatore forte".